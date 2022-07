George Russell ha conquistato la prima pole position della carriera nel GP di Ungheria. Dietro al britannico della Mercedes le due Ferrari di Sainz e Leclerc. Disastro Red Bull, con Verstappen 10° e Perez 11°. Ecco la griglia di partenza del GP a Budapest. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE