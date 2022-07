Nel finale delle Libere 3 a Budapest, il pilota tedesco finisce contro le barriere. Un impatto che non gli ha provocato conseguenze, mentre sono da valutare i danni alla sua Aston Martin. Seb lascia la pista su una "strana" macchinina. Alle 16 le qualifiche. Tutto il weekend dell'Hungaroring è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

L'INCIDENTE DI VETTEL NELLE LIBERE 3: VIDEO - GP UNGHERIA, DIRETTA QUALIFICHE