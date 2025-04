La griglia di partenza del GP d'Arabia Saudita

Pole numero 42 in carriera per Max Verstappen, che partirà davanti a tutti a Jeddah. Di fianco all'olandese c'è la McLaren di Piastri, in seconda fila Russell e Leclerc. Poi Antonelli, Sainz e Hamilton, 7°. Norris scatterà 10°. Ecco la griglia di partenza. Il GP dell'Arabia Saudita è live domenica alle 19 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ARABIA SAUDITA: QUALIFICHE LIVE

Quello che devi sapere