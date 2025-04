Il pallone prima della pista. Il 'riscaldamento' dell'Alpine prima dell'azione a Jeddah in una partitella dove è sceso in campo Gasly, ma anche altri piloti come Hadjar, Zhou e Aron. Come sarà andata? Il team posta: "Serata da ricordare". Tutto il Mondiale di F1 è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW

