Formula 1

Spettacolo nel GP a Budapest, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Russell tiene botta fino a metà gara, poi Leclerc piazza uno strepitoso sorpasso ma va in difficoltà con le gomme. Grande rimonta di Verstappen, che scampa anche a un clamoroso testacoda e vince. Domenica da dimenticare per le Ferrari. Qui tutte le foto più belle della gara e i momenti più significativi e spettacolari GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS

LA PARTENZA - Grande spunto di Russell, che tiene dietro in partenza le due Ferrari di Sainz e Leclerc. Ottimo anche Hamilton, che risale in quinta posizione. Verstappen scala fino all'ottavo posto, davanti al compagno Perez. Subito virtual safety-car per detriti in pista dopo un contatto