Max Verstappen si prende il GP d'Ungheria dopo una strepitosa rimonta dalla decima posizione e nonostante un testacoda: "Merito del team, strategia perfetta. Sono felice di aver vinto una gara folle. E' sicuramente una delle vittorie più belle della carriera". Il Mondiale si prende una pausa, si torna in pista il 28 agosto a Spa: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Ottava vittoria in stagione , il rivale più accreditato al titolo (Leclerc) spedito a -80 in classifica moniale. Max Verstappen festeggia nel migliore dei modi il successo in Ungheria , un capolavoro che lo ha visto partire decimo e arrivare primo nonostante un testacoda a metà gara.

"Ottima strategia, felice di aver vinto una gara folle"

"E' difficile sceglierne una, ma sicuramente è una delle vittorie più belle della carriera. Speravo di avvicinarmi al podio. Ci sono state condizioni molto insidiose in pista, ma la nostra strategia è stata ottima. Siamo stati molto reattivi, siamo sempre rientrati nel momento giusto e con dei buoni giri di uscita e anche con un 360° siamo riusciti a vincere. Il team mi ha guidato bene dal box. Abbiamo dovuto cambiare alcune cose per non bruciare la frizione e questo mi è costato in termini di prestazione e mi ha colto di sorpresa in quella curva. Per fortuna sono riuscito a fare il 360°, per cui ho perso solo una posizione. Oggi ci sono state tante battaglie con diversi piloti, mi sono divertito tanto. Charles ha sofferto tanto sulle gomme dure. Nel testacoda almeno ho salvato le gomme. In una gara folle sono felice di avere vinto".