Red Bull e Honda proseguiranno la partnership tecnica almeno fino al 2025. Lo hanno ufficializzato le due parti con un comunicato. La casa giapponese aveva abbandonato formalmente il mondo della F1 lo scorso anno, subito dopo il trionfo di Verstappen nel Mondiale. La collaborazione, come spiegato nella nota, vedrà Honda Racing Corporation continuare il suo impegno al fianco di Red Bull Powertrains, la divisione della Red Bull che si occupa delle power unit. Nel comunicato però si precisa che "l’accordo in corso con Red Bull non coinvolge lo sviluppo delle power unit".