Gp Las Vegas, Vanzini alla scoperta del circuito

In anteprima con Carlo Vanzini al volante sul nuovo circuito di Las Vegas. La voce della Formula1 di Sky Sport ci guida alla scoperta del tracciato nella città del Nevada, dove la Formula1 correrà la sera di sabato 18 novembre 2023. Un viaggio per le strade dove le monoposto sfrecceranno, tra grattacieli e casinò, boulevards e ricostruzioni fedeli di Venezia e Parigi. A fianco agli edifici che ospiteranno il paddock e le scuderie, sulle strade di una pista in costruzione ma dallo spettacolo assicurato