Vacanze finite per la Formula 1, che dopo la pausa estiva torna a correre per dar vita a uno dei weekend più attesi dell'intera stagione: quello di Spa, in Belgio. Tutto il quattordicesimo appuntamento della stagione 2022 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW. Prima del rompete le righe estivo, c'era stato l'allungo in classifica di Verstappen (Red Bull) su Leclerc (Ferrari) in un campionato che non è affatto chiuso, pur avendo preso una direzione al momento piuttosto chiara.