L'annuncio ufficiale sui social. Il pilota australiano lascia il team dove era arrivato nel 2021, due i Mondiali (compreso quello in corso) disputati con la scuderia britannica. Futuro tutto da scoprire per lui. Mentre il suo addio potrebbe aprire a Piastri in McLaren (che prima però dovrà risolvere con Alpine).