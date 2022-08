2/14 Twitter @OscarPiastri

LA SMENTITA DI PIASTRI - Un paio d'ore più tardi, il giovane pilota smentisce clamorosamente la notizia su Twitter. Scrive l'australiano: "Senza il mio accordo, l'Alpine F1 ha diffuso un comunicato stampa nel quale c'è scritto che correrò per loro, l'anno prossimo. Non è corretto e non ho firmato un contratto con Alpine per il 2023. Non guiderò per Alpine il prossimo anno".