Ci sono solo due casi nella storia in cui i primi due del mondiale sono partiti più in basso della 18^ posizione in griglia:



- Long Beach 1983 (2^ gara del mondiale): Piquet leader del mondiale e 20° in griglia; Lauda 2° nel mondiale e 23° in griglia. Doppietta McLaren con Watson (22° in griglia, rimonta record di tutti i tempi) e Lauda 2°. Piquet ritirato.



- Malesia 2010 (3^): Alonso leader del mondiale e 19° in griglia; Massa 2° nel mondiale e 21° in griglia, entrambi su Ferrari (errore strategico del team in qualifica con la pioggia). Doppietta Red Bull Vettel-Webber; Massa 7° e Alonso 13°.







Dati a cura di Michele Merlino