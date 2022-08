Il britannico nella conferenza del giovedì: "Abbiamo fatto grandi passi avanti, le ultime corse sono state una iniezione di fiducia". Tutto il weekend del GP del Belgio è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Completo verde, maglia e pantaloni oversize . Hamilton è arrivato come sempre in grande stile a Spa per l'inizio del lungo weekend belga. Pausa finita e grandi motivazioni dopo cinque podi consecutivi negli ultimi cinque Gran Premi: "La prima vittoria della stagione è vicina? Siamo migliorati con costanza nelle ultime gare, il team ha fatto dei grandi passi avanti e la macchina sta migliorando - le sue parole -. Le ultime corse sono state una iniezione di fiducia. Anche gli altri vanno molto forte ma il gap sta diminuendo".

Il viaggio di Lewis

le foto

Hamilton dai cuccioli al Reteti Elephant Sanctuary

Non sono mancate le domande sulle vacanze dei piloti: "Uno dei miei propositi per l'anno nuovo era pianificare tutto in anticipo - ha detto Lewis - quindi avevo programmato questa pausa di agosto già da febbraio. Volevo visitare l'Africa più di ogni altro luogo. E' stata magnifica l'accoglienza che ho ricevuto, è stata un'esperienza che ti riporta alla realtà, vedere come la gente può vivere con nulla affrontando la vita quotidiana senza i comfort della vita che conosciamo noi".