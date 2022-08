Il pilota Ferrari nella conferenze del giovedì: "Dobbiamo pensare una gara alla volta, coglieremo ogni possibilità. Credo ancora nel campionato, anche se sarà difficile. Ho sempre amato questo circuito". Nuovo motore per lui o Sainz? Leclerc glissa: "Vediamo…". Tutto il weekend del GP del Belgio è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Pausa finita, si torna in pista. A Spa, dove Charles Leclerc conquistò nel 2019 la sua prima vittoria di sempre in F1 e alla guida della Ferrari. In testa la rincorsa Mondiale: "La performance e la velocità ci sono. Se facciamo tutto bene possiamo vincere, ci crederò fino alla fine, è questa la mentalità giusta" - ha detto il monegasco a Sky Sport. Dunque ha glissato sul tema del nuovo ibrido e nuovo motore che porterebbe a delle penalità in griglia, sulla sua Ferrari o su quella di Sainz? "Vediamo…".

La ricorsa su Verstappen

Quindi il tema Mondiale in conferenza stampa: "Dobbiamo pensare una gara alla volta - ha detto il monegasco in conferenza -, coglieremo ogni possibilità. Credo ancora nel campionato, sarà difficile, è una sfida molto complicata, ma ci crederò fino alla fine. Serve fare come Vettel nel 2013 (vincerle quasi tutte dopo la pausa estiva, ndr)? È più facile a dirsi che a farsi, ma dobbiamo provarci, farò del mio meglio".