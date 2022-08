Formula 1

Dopo Charles Leclerc, anche Max Verstappen cambia motore e in Belgio scatterà dal fondo della griglia. Già questo basterebbe a far crescere l'attesa per il via di questa gara, ma non si tratta delle uniche penalità a Spa-Francorchamps. E l'elenco potrebbe diventare più ampio nelle prossime ore. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GP BELGIO, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE