Vacanze finite per la Formula 1, che dopo la pausa estiva torna a correre per dar vita a uno dei weekend più attesi dell'intera stagione: quello di Spa, in Belgio. Tutto il quattordicesimo appuntamento della stagione 2022 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW. Prima del rompete le righe estivo, c'era stato l'allungo in classifica di Verstappen (Red Bull) su Leclerc (Ferrari) in un campionato che non è affatto chiuso, pur avendo preso una direzione al momento piuttosto chiara. Oggi si va in pista per le prove libere, dalle 14 in diretta su Sky. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale con il Live Blog.