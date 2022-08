Si va verso la risoluzione del caso di Oscar Piastri, che aveva 'rifiutato' la promozione dell'Alpine. A decidere lunedì 29 agosto sarà il CBR, la Commissione per il Riconoscimento dei Contratti della FIA, come confermato da Otmar Szafnauer: "Ha firmato per McLaren, ci sono due contratti validi e ciò non è possibile. Ora spetta alla commissione decidere"

Szafnauer: "Nostro contratto con Piastri è valido, lui ha firmato con McLaren"

"Lunedì il caso sarà portato davanti al CBR - ha spiegato a Canal + Szafnauer -. Noi abbiamo un contratto con Oscar, è per questo motivo che lo abbiamo annunciato come nostro pilota per l'anno prossimo. Sembra che ora lui abbia firmato un contratto con la McLaren, ma non si possono firmare due contratti. E' per questo che abbiamo interpellato la Commissione per il Riconoscimento dei Contratti della FIA. Altri piloti hanno già fatto come Oscar. Noi sappiamo che abbiamo un contratto valido, ora spetta al Board decidere".