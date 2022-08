Charles Leclerc scatterà alle spalle di Max Verstappen nel GP del Belgio dopo le penalità: "Ci siamo concentrati sulla gara, ma la Red Bull è molto veloce, ha trovato qualcosa. Il distacco così ampio è molto strano. Tutto è possibile, bisogna rimontare nel primo stint ma non sarà facile". Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Red Bull ha trovato qualcosa, bisogna rimontare nel primo stint"

"Onestamente in termini di prestazione personale non l’abbiamo preparata nel migliore dei modi questa qualifica, ci siamo concentrati sulla gara. La macchina mi piace molto più per la gara che per la qualifica. Detto questo il distacco tra Max e noi è grossissimo e lo è da inizio weekend. È molto strano. Hanno trovato qualcosa che gli ha dato tanto passo questo weekend. Vediamo domani, ma sembra che sarà molto difficile. Gap dipeso da temperature basse? Credo che ci siano stati anche esempi del contrario, dove eravamo noi forti in queste condizioni. Un distacco così ampio non si è mai verificato da inizio anno. Vincere? L'ultima volta abbiamo visto che tutto è possibile. Io darò tutto, il passo gara non è male. Bisogna rimontare bene nel primo stint e poi vedremo cosa è fattibile domani. Missione possibile? La qualifica di oggi mi fa dubitare. Loro sono veramente veloci. Parliamo di 7 decimi, non 2-3. Sarà difficile”.