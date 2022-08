Max Verstappen vola nelle qualifiche a Spa ed è pronto per la rimonta dalle retrovie grazie a una super Red Bull: "Siamo sul pezzo da tutto il weekend, è stata una giornata fantastica. Ora serve la rimonta, con una macchina del genere sarebbe un peccato non salire sul podio". Perez: "Ottimista per la gara". Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

