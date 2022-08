Sul podio anche Stanek e Smolyar. In classifica generale Hadjar è leader assoluto con 107 punti, +3 su Martins e +6 su Leclerc. Domani Feature Race alle 8.45. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW Condividi

Il sabato di Spa si apre con il successo di Ollie Bearman nella Sprint Race della Formula 3. Sul podio salgono anche Roman Stanek e Alex Smolyar.

A Spa-Francorchamps, il turno di qualifica del FIA Formula 3 è stato segnato -come da tradizione- da condizioni meteo assai variabili, che hanno vanificato il lavoro svolto da team e piloti nel corso della sessione di prove libere, disputata con pista asciutta e gomme slick. Con un ultimo giro a tutta, il brasiliano Collet ha conquistato la pole position diventando così il settimo poleman in altrettante qualifiche nel corso di questa stagione. L’italiano Pizzi ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale in qualifica centrando il terzo tempo. Sorprendente anche Oliver Goethe, leader dell’Euroformula Open, ottimo quarto. Per via dell’inversione dei primi dodici sotto la bandiera a scacchi, però, nella Sprint Race è il pilota del team Carlin O’Sullivan a schierarsi davanti a tutti, affiancato da Correa (ART), che ha guadagnato così la prima fila nel week-end del terzo anniversario del suo tragico incidente nel quale perse la vita il giovane campione uscente della GP3 Anthoine Hubert. Tutti i migliori del campionato stavolta partono dalle posizioni di retrovia: Leclerc dalla decima fila, Hadjar e Martins dalla dodicesima, Crawford dall’ultima. Al giro di ricognizione non si avvia per tempo Frederick, costretto così ad accodarsi al gruppo anche al via. Allo spegnimento dei semafori, con pista asciutta e temperature basse, è subito bagarre per la conquista della leadership alla prima curva.

Bene O’Sullivan, poi in contatto con Correa alla terza curva, Colapinto alle loro spalle si gira. O’Sullivan rompe l’ala anteriore, Correa è costretto a rientrare ai box per una foratura, Goethe sale in quinta posizione alle spalle di Bearman, Benavides, Edgar (penalizzato di 5” per il contatto con Colapinto) e Smolyar. Al secondo giro va a sbattere contro le barriere Mansell, speronato da Villagomez (poi penalizzato di 10”). Safety Car. Nella seconda parte del gruppo, Leclerc è tredicesimo, Martins sedicesimo, Hadjar diciottesimo, Crawford diciannovesimo. Sesto giro con bandiera verde. Goethe mette le ruote fuori, poi Stanek lo sorpassa, mentre alle spalle Maloney arriva come un proiettile e centra proprio Goethe. Incidente bruttissimo fra i due e nuova Safety Car. Nessuna conseguenza per i piloti per fortuna. Gara sospesa in attesa di rimuovere le monoposto e ripristinare le barriere di protezione divelte da Maloney. La via di fuga in ghiaia non ha facilitato il rallentamento, ma di certo ha impedito conseguenze ulteriori nello scivolamento post impatto. Tutti in pit lane. Se la corsa finisse qui, al giro precedente Goethe e Maloney (sub iudice, quest’ultimo) verrebbero comunque classificati e -come da regolamento- verrebbe attribuito metà punteggio ai primi dieci. Fioccano intanto le penalità e le comunicazioni della Direzione Corse (anche O’Sullivan riceve 5”, drive through per jump start ai danni di Martins).