Lewis Hamilton si prende la responsabilità totale dell'incidente con Fernando Alonso che lo ha messo fuori gioco a Spa: "Era nel mio angolo cieco, è stata colpa mia che non gli ho lasciato spazio. Tornerò più forte".

