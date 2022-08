Charles Leclerc sfortunato a Spa: una visiera lo costringe a un pit-stop, poi viene penalizzato per aver infranto il limite di velocità rientrando ai box. "Ho capito subito che sarebbe stato difficile, ma il ritmo della Red Bull è stato incredibile. Non so cosa abbiano trovato, hanno fatto uno step grosso. Non eravamo al loro livello". Il Mondiale torna domenica in Olanda: tutto su Sky Sport e in streaming su NOW

E' un'altra domenica sfortunata quella di Charles Leclerc a Spa . Scattato 15° dopo le penalità per aver cambiato la power unit, il monegasco è stato autore di una grande partenza, sulla scia di Max Verstappen . Una visiera a strappo che gli si è infilata sotto la ruota, però, lo ha costretto a un pit-stop forzato e a ripartire dal fondo. Come se non bastassero le difficoltà della Ferrari nella gestione delle gomme, Leclerc è stato richiamato al box per tentare il giro veloce nel finale. Dopo aver riconquistato la posizione ai danni di Alonso, Charles è stato penalizzato per aver infranto il limite di velocità , chiudendo così sesto.

"Red Bull è molto più avanti, non eravamo al loro livello"

"Il feeling nel primo stint con le medie non era male, ma la performance rispetto alla Red Bull in questo weekend è stata una roba incredibile. Non so cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente forte. Dobbiamo guardare bene questo e capire cosa è successo. Per quanto riguarda la mia gara, al giro 3 ero nono e poi son dovuto ripartire da capo dal fondo per il problema e il pit stop anticipato, dunque da lì sapevo che fosse una gara molto difficile. È così. La Red Bull ha fatto uno step veramente grosso qui, questo è sicuro. Quando guardiamo i distacchi normali, anche rispetto al centro gruppo, non è così diverso rispetto a prima, ma la Red Bull è molto più avanti. In gara eravamo più competitivi, ma non al loro livello. Adesso bisogna analizzare bene tutto. Non è una piccola differenza con Red Bull, ma piuttosto grande”.