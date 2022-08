Queste, in ordine alfabetico in attesa delle date ufficiali, le possibili 24 gare del Mondiale 2023 di Formula 1! Conferma per il Belgio, non c'è la Francia, due le tappe italiane con Imola e Monza e tre le statunitensi. Quella in Cina per motivi legati al Covid resta sotto "osservazione". Oggi il Circus è a Spa: gara in diretta alla 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BELGIO F1, ULTIME NEWS