Non prendete impegni per le 15 di oggi! Il Mondiale fa tappa a Spa, l'Università della Formula 1, per una gara che si preannuncia ricca di emozioni. Davanti a tutti partirà la Ferrari di Carlos Sainz, ieri secondo in qualifica ma che può beneficiare della penalità che Max Verstappen (e non solo lui) deve scontare in griglia per la sostituzione del motore. L'olandese della Red Bull, leader del Mondiale, è chiamato a una gara in rimonta dall'ottava fila, dove per lo stesso motivo scatterà anche l'altra Rossa di Charles Leclerc. Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.