In pit lane Pourchaire non si dà pace e piange a dirotto per la disavventura che potrebbe costargli la lotta per il titolo. Fra settima e ottava tornata i team si preparano alla finestra del pit stop obbligatorio, della quale approfitteranno subito i piloti partiti con mescola più morbida. Sargeant cambia gomme ma rischia di toccare Nissany in pit lane e finisce anche lui sotto la lente di ingrandimento dei commissari. Al decimo giro si ferma anche Doohan. Hauger viene penalizzato di 5” per numero eccessivo di track limits. Undicesimo giro: rientra Drugovich.

E torna in pista immediatamente dietro a Doohan, bravo a gestire il suo undercut. Poi nei due giri successivi Doohan si ritrova nel traffico e il brasiliano gli ritorna sotto. 5” di penalità per Armstrong. Al 17° giro in testa c’è Doohan, davanti a Drugovich e Lawson. Posizioni cristallizzate in area podio. Con Drugovich che può accontentarsi di una seconda piazza che vale nuovamente un +43 su Pourchaire in classifica generale. Per Doohan un week-end strepitoso che lo proietta in quarta posizione assoluta in campionato, con un balzo degno del miglior canguro australiano. Bene anche Lawson che supera la quota 100… Il penultimo giro è in regime di Virtual Safety Car per un fuori pista di Zendeli, al termine dell’ultimo Doohan passa primo sotto alla bandiera a scacchi e Drugovich ritorna leader assoluto e incontrastato della stagione.