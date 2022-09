Il pilota monegasco dopo il miglior tempo nelle Libere 2 a Zandvoort: "Meglio rispetto al Belgio, ma non ero a mio agio con il bilanciamento. E' ancora una sorpresa vedere così tanti piloti vicini". Sabato terze libere alle 13 e qualifiche alle 15: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - GUIDA TV