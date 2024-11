E' ufficiale: a partire dal 2026, General Motors entrerà in Formula 1 ampliando così l'attuale griglia composta da 10 team. Dopo i vari tentativi sfumati al fianco di Andretti, l'operazione si è conclusa, per la soddisfazione di tutte le parti chiamate in causa. Reuss, Presidente di General Motors: "La F1 apice degli sport motoristici. È un onore per General Motors e Cadillac entrare a far parte della serie di corse più importante del mondo"

Adesso è ufficiale: a partire dal 2026 General Motors/Cadillac entrerà a far parte della F1, dando vita all'undicesimo team del Circus. Dopo il capitolo Andretti, il progetto "made in USA" messo in piedi da GM/Cadillac vedrà la luce. Di seguito il comunicato ufficiale. "La Formula 1 ha mantenuto un dialogo con General Motors e i suoi partner di TWG Global sulla fattibilità di un ingresso dopo la valutazione commerciale e la decisione presa dalla Formula 1 nel gennaio 2024. Nel corso di quest'anno, le due aziende hanno raggiunto importanti tappe operative e hanno chiarito il loro impegno a dare il marchio GM/Cadillac all'undicesimo team, e che GM entrerà come fornitore di motori in un secondo momento . La Formula 1 è quindi lieta di andare avanti con questo processo di candidatura e fornirà ulteriori aggiornamenti a tempo debito".

Greg Maffei, Presidente e CEO di Liberty Media

"Con i continui piani di crescita della Formula 1 negli Stati Uniti, abbiamo sempre creduto che l'ingresso di un marchio americano imponente come GM/Cadillac nella griglia di partenza e di GM come futuro fornitore di power unit potesse portare ulteriore valore e interesse a questo sport. Riconosciamo alla leadership di General Motors e ai suoi partner un significativo progresso nella preparazione all'ingresso in Formula 1. Siamo entusiasti di andare avanti con il processo di candidatura del team GM/Cadillac per entrare nel campionato nel 2026".

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1

"L'impegno di General Motors e Cadillac in questo progetto è una dimostrazione importante e positiva dell'evoluzione del nostro sport. Non vediamo l'ora di vedere i progressi e la crescita di questo progetto, certi della piena collaborazione e del sostegno di tutte le parti coinvolte."

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA

"General Motors è un grande marchio globale e una potenza nel mondo OEM e sta lavorando con partner impressionanti. Sostengo pienamente gli sforzi compiuti dalla FIA, dalla Formula 1, da GM e dal team per mantenere il dialogo e lavorare per raggiungere il risultato di un accordo di principio per portare avanti la richiesta di portare un team a marchio GM/Cadillac sulla griglia di partenza del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 del 2026. Tutte le parti, compresa la FIA, continueranno a lavorare insieme per garantire che il processo proceda senza intoppi".

Mark Reuss, Presidente di General Motors

"La F1 è l'apice degli sport motoristici e richiede innovazione ed eccellenza. È un onore per General Motors e Cadillac entrare a far parte della serie di corse più importante del mondo e ci impegniamo a competere con passione e integrità per elevare lo sport per gli appassionati di tutto il mondo. Questo è un palcoscenico globale per dimostrare la competenza ingegneristica e la leadership tecnologica di GM a un livello completamente nuovo".

Dan Towriss, CEO del settore motorsport di TWG Global

"Siamo entusiasti di collaborare con General Motors per portare una presenza dinamica in Formula 1. Insieme, stiamo mettendo insieme un team di livello mondiale che incarnerà l'innovazione americana e offrirà un'esperienza indimenticabile".