A Zandvoort sale l'attesa per la gara che vede Verstappen e Leclerc scattare per la nona volta insieme dalla prima fila. Ferrari in agguato anche con Sainz che scatta con il terzo tempo ottenuto in qualifica. Il GP d'Olanda oggi live alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI