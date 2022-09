Ospite d'eccezione nella sessione di Libere 3 del GP di Olanda nella cabina di commento di Sky Sport, dove si è presentato il n°1 di Formula 1, Stefano Domenicali: "La F1 ormai è una festa ovunque, c'è la fila per ospitare un GP. Anche per questo non basta più la storia e un'organizzazione come Monza dovrà alzare l'asticella per restare nel Mondiale". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW