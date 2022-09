Insolite immagini durante il Q2 (brevemente interrotto anche per il lancio di un fumogeno in pista): alcuni piccioni si erano piazzati a bordo pista in curva sette, segnalati da Albon in team radio. Il replay mostra quanto Russell sia passato vicino. Poi i commissari risolvono la situazione. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP OLANDA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE