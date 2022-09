I sorpassi sono avvenuti un po' tutti lì, sul rettilineo, ma il migliore è senza dubbio quello di Hamilton su Perez. Anche perché in uscita di trova addirittura Vettel che gli complica la vita... Il campionato torna domenica prossima con il GP d'Italia: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE