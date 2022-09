" Vincere la gara di casa è sempre speciale, già lo era stato nella scorsa stagione ". Non nasconde la soddisfazione Max Verstappen , profeta in patria nel GP d'Olanda. A Zandvoort il campione del mondo in carica ha conquistato il gradino più alto del podio davanti ai suoi tifosi "oranje". Super Max allunga di nuovo il gap dal secondo posto nella classifica Mondiale, con Leclerc (che ha chiuso la gara al terzo posto alle spalle di Russell) ora distante 109 punti .

"Gara complicata, abbiamo fatto le scelte giuste"

leggi anche

Leclerc: "La vittoria oggi non era possibile"

Verstappen in seguito commenta la sua vittoria: "Non è stata una gara lineare, ho dovuto spingere per l'intera corsa. Ci sono state sia la virtual safety car che la safety car, siamo stati bravi a prendere le giuste decisioni. In questi casi è sempre un punto interrogativo, ma è andata molto bene". In chiusura il pilota Red Bull parla dell'emozione di vincere a casa sua: "Quest'anno ho dovuto sudare ancora di più. È stato un weekend incredibile, sono davvero felice di aver vinto il GP d'Olanda e sono fiero di essere olandese".