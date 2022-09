"Con una gara normale il secondo posto sarebbe stato possibile, ma non la vittoria. È questo che mi importa e quello su cui dobbiamo lavorare per tornare al top. Il podio mi fa fare un sorriso? Un po', ma io voglio vincere, non finire secondo o terzo". Il Mondiale torna domenica a casa nostra! Il GP d'Italia tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW

GP OLANDA, CRONACA E HIGHLIGHTS