Ferrari in giallo, sui social il "kit" per Monza

Un kit "Giallo Modena Special Edition” spunta sui social della Ferrari in vista del GP d'Italia. E' un omaggio alla città del fondatore. E c'è un precedente cromatico che ci riporta a Spa 1961, quando in pista scese una Ferrari gialla con Gendebien. Tutto il weekend di Monza è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

