Il campione della Mercedes, intervistato a Monza da Mara Sangiorgio, si dice orgoglioso dei progressi della Formula 1 in materia ambientalista. "Dobbiamo fare di più e velocemente, perché il pianeta è in sofferenza - spiega Hamilton - ma sono felice di come il nostro sport stia affrontando il problema. Ridurre le emissioni dal 2026 è già un ottimo segnale". Alle 17 le Libere 2 del GP d'Italia: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K

SKY NET ZERO CARBON ENTRO IL 2030 - LIBERE 2 LIVE