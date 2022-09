ferrari

Dopo le qualifiche di Monza, Leclerc consolida il terzo gradino del podio solitario dei piloti con più pole position nella storia del Cavallino. Ma chi c'è davanti a lui?

L'ARTE DELLA POLE - Partire davanti a tutti, in casa Ferrari sanno bene come si fa. Da sempre. Dopo la straordinaria pole position di Charles Leclerc a Le Castellet con il tempo di 1:30.872, si muove la classifica di chi ha centrato più volte il miglior tempo in qualifica per il Cavallino. Ecco i 10 migliori poleman di sempre della Rossa.