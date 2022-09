De Vries al posto di Albon per questo weekend sulla Williams. Appendicite per il pilota titolare che questa mattina non si è sentito bene ed è stato subito portato al centro medico: operato. Tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K

De Vries al posto di Albon per questo weekend di Formula 1 a Monza sulla Williams. Appendicite per il pilota titolare del team britannico, che questa mattina non si è sentito bene ed è stato subito portato al centro medico: operato nelle ore successive. Lavoro frenetico nel box Williams poco prima del via delle terze libere del GP d'Italia per settare la monoposto e zavorrarla per la guida dell'ex campione di Formula E.