GP d'Italia, le grandi assenze

Nel 2020 Pierre Gasly vinse con l’AlphaTauri un GP stravolto dalla penalità ad Hamilton, in fuga solitaria fino ad una neutralizzazione che lo fece entrare ai box con il semaforo rosso, mentre nel 2021 il successo andò alla McLaren di Daniel Ricciardo , dopo che i contendenti al titolo Verstappen ed Hamilton entrarono in contatto alla prima variante attorno a metà gara.

Il tracciato italiano è infatti il solo in cui si sia corso nel 2020 e 2021 e che in nessuno di questi due anni la vittoria sia andata a Red Bull o Mercedes, le duellanti al titolo 2021 e, riguardo al 2020 di Mercedes, la dominatrice assoluta di quel mondiale.

Anche per Hamilton il digiuno è rilevante: qui vi ha vinto per l’ultima volta nel 2018 . Era un dato che fino all’anno scorso faceva notizia, perché in ben 21 circuiti ha vinto almeno una volta dal 2019 in poi, ma che ora è meno eclatante, considerato il digiuno record di vittorie della sua carriera.

È l’autodromo con più storia in Europa: l’avversario più diretto, tra gli impianti permanenti, è il Nurburgring, datato 1927; Spa, che iniziò l’attività nel 1922, non era un vero e proprio autodromo permanente e dedicato, in quanto ricavato dalle statali che collegavano Malmedy, Stavelot e Francorchamps, fino a pochi anni fa aperte al traffico nel resto dell’anno. Negli USA, Monza trova uno storico rivale in Indianapolis, nato nel 1909, ma la natura del circuito statunitense (un catino, ovale, e non un tracciato stradale) è molto diversa dall’autodromo brianzolo.