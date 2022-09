Binotto: "Dormita della Fia sulla safety car"

C'è amarezza in casa Ferrari per il 'pasticcio' della Safety car che ha condizionato il finale di gara a Monza. "Non sappiamo come sarebbe finita - spiega Binotto - ma è un vero peccato. C'erano le condizioni per far partire la corsa prima, non c'era motivo di aspettare. Oggi una vera dormita della Fia, non sono ancora all'altezza della situazione. Ma resta un bellissimo weekend per noi"

