" È stato frustrante vedere la safety car nei giri finali : ero secondo, volevo provare ad attaccare Verstappen". Seconda posizione con parecchio amaro in bocca per Charles Leclerc , che a Monza non riesce a conquistare la vittoria davanti ai tifosi della Ferrari . Gli ultimi momenti del GP d'Italia sono stati condizionati dall' ingresso della safety car al 48esimo giro a causa dell'incedente di Daniel Ricciardo, con la gara che è terminata con tutte le macchine incolonnate. " Speravamo di potercela giocare alla fine - continua il monegasco -, è un peccato ma so di aver dato tutto ".

"Grazie a tutti i tifosi, correre a Monza è sempre incredibile"

Leclerc prosegue commentando la gara: "Eravamo alle spalle di Verstappen per quanto accaduto in precedenza, mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questi fantastici tifosi. Onestamente nel primo pit stop non sapevamo cosa avrebbe fatto la Red Bull e abbiamo deciso di fermarci. Il passo era buono, ora dobbiamo analizzare tutto". In chiusura Leclerc passa dall'inglese all'italiano per ringraziare i tifosi presenti: "Grazie a tutti per il sostegno, gareggiare a Monza è sempre incredibile. Peccato per la seconda posizione ma abbiamo dato tutto, grazie ancora".