Marc Gené e Carlo Vanzini protagonisti in pista a Monza: un momento spettacolare che fa da antipasto alla gara delle 15 con il GP d'Italia. Il Mondiale è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

LA DIRETTA DEL GP D'ITALIA - ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SKY SPORT F1