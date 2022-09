Il pilota inglese ottiene a Monza il suo settimo podio in questa stagione. "Verstappen e Leclerc oggi erano troppo veloci per noi - le parole del pilota della Mercedes - abbiamo provato le gomme dure per fare qualcosa di diverso e non è bastato, ma dobbiamo essere soddisfatti lo stesso di questo risultato". Un pensiero speciale - da inglese - per la regina Elisabetta: "È un momento triste per il mondo e soprattutto noi, la sua vita merita di essere celebrata"

