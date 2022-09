Oggi non è stato fatto tutto giusto, non si può mandare fuori la Safety Car con un timing sbagliato. Siamo in F1! Masi ha sbagliato ad Abi Dhabi nel 2021, ma quell'esperienza non ha insegnato nulla? L'errore lo reputo clamoroso. Il Mondiale torna il 2 ottobre a Singapore: diretta Sky

HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE