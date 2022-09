Monza, Ferrari ritrovata: ma è una festa a metà

L'amaro in bocca un po' è rimasto, per un finale in parte già scritto e senza pathos. È mancata l'emozione di una volata, l'adrenalina di qualche possibile battaglia. Max Verstappen ha tagliato il traguardo per primo dietro la safety car davanti a Leclerc e Russell, conquistando l'undicesima vittoria della stagione e la quinta consecutiva. Ora a sei gare dal termine veleggia verso il suo secondo mondiale con 116 punti di vantaggio sul monegasco e con tutti i motivi per farlo. Anche qui è stato sveglio e concreto, soprattutto in gara, ancora una volta più forte di una penalità che lo ha costretto a partire settimo. Anche a lui non è piaciuto troppo finire la gara senza poter esprimersi fino alla fine, ma la FIA non ha fatto altro che seguire il regolamento, sottoscritto anche dai team dopo il pasticcio di Abu Dhabi. È stato impossibile mettere la folle alla macchina di Ricciardo ferma a bordo pista e quindi spingerla nelle vie di fuga. In nome della sicurezza la safety car è entrata a sei giri dalla fine seguendo, anche nel tempismo, fedelmente le regole. Toto Wolff lo ha ricordato con chiarezza, non chiudendo la porta a possibili discussioni e cambi se in futuro se ne sentisse la necessità.