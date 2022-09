"Voglio ringraziare enormemente Red Bull, Honda e Scuderia AlphaTauri per aver continuato a darmi l'opportunità di guidare in F1. Essendomi trasferito in Italia l'anno scorso, per essere più vicino alla fabbrica, mi sento davvero parte della squadra e sono felice di poter continuare a correre con loro nel 2023. Ovviamente la nostra stagione 2022 non è ancora finita e stiamo ancora spingendo al massimo nella battaglia a centrocampo, quindi sono completamente concentrato sul finirlo in alto e poi non vediamo l'ora che arrivi il prossimo anno".

"Un grande talento"

"Come abbiamo visto da quando si è unito a noi l'anno scorso - ha detto il team principal Franz Tost - Yuki è un pilota di grande talento ed è migliorato molto in questa stagione. Il ritmo che ha mostrato di recente è una chiara prova di una curva di apprendimento ripida, che dimostra che merita un posto in F1, e mi aspetto ancora da lui ottimi risultati nelle ultime sei gare del 2022. Come dico sempre, un pilota ha bisogno di almeno tre anni per fare i conti con la Formula 1, quindi sono contento che gli sia stato dato il tempo di mostrare tutto il suo potenziale. Inoltre, è una testimonianza del Dr. Marko e del suo programma piloti che siamo in grado di far emergere questi giovani talenti dalle categorie junior e svilupparli. Vorrei unirmi a Yuki nel ringraziare Red Bull e AlphaTauri, così come Honda, per il loro continuo supporto e per avergli permesso di rimanere con noi per un altro anno”.