Carlos Sainz si allena per il GP di Singapore (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW domenica 2 ottobre alle 14): il pilota spagnolo ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae su una cyclette all'interno di una sauna: "Misure estreme per situazioni estreme: in preparazione per la gara più dura della stagione", ha scritto il ferrarista

