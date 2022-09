Domenica si corre a Marina Bay, un circuito che nelle passate dodici edizioni ha visto trionfare solo piloti campioni del mondo: Vettel, Hamilton, Alonso e Rosberg. Proprio Seb nel 2019 ottenne il suo ultimo successo della carriera. Il GP di Singapore è in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW GP SINGAPORE SU SKY: GUIDA TV Condividi

È la caratteristica principale del tracciato di Marina Bay, non tecnica, non geografica, ma di pedigree. In tutte le gare corse qui hanno vinto solo campioni del mondo o imminenti campioni del mondo. Il palmares include solamente quattro nomi: Vettel, con 5 vittorie, Hamilton con 4, Alonso con 2 e Nico Rosberg con una. Proprio Rosberg è l’eccezione che conferma la regola: vinse nel 2016, e sarebbe diventato campione solo a fine anno.

Il pokerissimo di Seb Nel 2019 Vettel ottenne la sua quinta vittoria qui, diventando il plurivittorioso a Singapore, ai danni di un corrucciatissimo Leclerc, poleman ma sfortunato con le strategie, e di Hamilton, che con lui condivideva il record di 4 successi. Fu un doppio traguardo per Seb: oltre al primato in questo GP, quello fu il primo circuito in cui ottenne una quinta vittoria. La tentazione sarebbe quella di dire che è l’unico circuito in cui abbia vinto cinque volte, vista l’imminente fine della carriera (mancano solamente 6 GP), ed il digiuno di successi del tedesco, arrivato ora a quasi tre anni. Singapore 2019 è infatti l’ultima vittoria di Vettel a tutt’oggi.

Quando il record è una beffa Graduatoria di podi per costruttore a Marina Bay: Red Bull 13, Ferrari 8, Mercedes 6. Un successone Red Bull? Non proprio, perché solo tre di quei podi sono vittorie: 2011, 2012 e 2013 con Vettel, gli altri sono piazzamenti. La Red Bull ne conta ben 7 dalla loro ultima vittoria qui, ben cinque dei quali, consecutivi dal 2014 al 2018, sono secondi posti. I tre successi, sia ben chiaro, non sono un valore da poco: si tratta pur sempre del secondo bottino per costruttore dietro ai 4 della Mercedes, ed è un valore condiviso con la Ferrari, tuttavia un po’ di amaro in bocca ci sta… Nell’ultima gara corsa a Singapore, nel 2019, il 13° podio Red Bull è stato conquistato da Verstappen, terzo dietro alla doppietta Ferrari.