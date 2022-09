Il pilota della Rossa sulla vittoria che manca da un po': "Dobbiamo focalizzarci sull’esecuzione della domenica, è lì dove dobbiamo migliorare e diventare più forti". Sulla pista: "Diversa da Monaco, qui fa molto caldo...". Tutto il weekend di Singapore è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Non so se questa sarà la pista giusta per vincere, vedremo, ma è vero che non vinciamo da un po’ perché Red Bull ha fatto un bel passo in avanti dopo l’estate". Charles Leclerc nel giovedì di Singapore, prima giornata di un weekend che potrebbe assegnare il titolo a Max Verstappen. "Ma dobbiamo focalizzarci sull’esecuzione della domenica, è lì dove dobbiamo migliorare e diventare più forti", ha aggiunto il pilota della Ferrari.