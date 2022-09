Domani, dalle 11.30 su Sky Sport24, Sky Sport F1 e in Live Streaming sul nostro sito, un appuntamento con il nostro team prima che si scateni l’azione in pista a Singapore. I volti e le voci Sky che ci porteranno verso la gara di Marina Bay. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Torna la Formula 1 dopo una settimana di pausa e scatta il rush finale della stagione. Ma prima di andare in pista a Singapore, un appuntamento da non perdere domani, venerdì 30 settembre, alle 11.30 su Sky: ci sarà infatti l’occasione per "incontrare" il nostro team prima che si scateni l’azione a Marina Bay. "Meet The Team", in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport 24 e in Live Streaming su Skysport.it. Venite in pista con noi? Come sempre, su i motori!