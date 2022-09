Toto Wolff molto duro sul caso budget cap-Red Bull: "Ci sono state irregolarità. Le regole devono essere uguali per tutti. Stiamo parlando del 2021, ma anche di quest'anno. Siamo preoccupati, si parla di milioni di dollari ed è la differenza tra vincere e perdere". Tutto il weekend di Marina Bay è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Le regole finanziarie devono essere uguali per tutti"

“Si parla di milioni di dollari, la differenza tra vincere e perdere. Noi abbiamo fiducia nella leadership e nella trasparenza della FIA, perché quello dei costi è uno dei fattori più importanti del regolamento di questa nuova Formula 1. Siamo preoccupati, il regolamento era molto chiaro. E non riguarda solo la stagione 2021, ma anche quella in corso e la 2023, visto che la macchina per la prossima stagione è già pronta. La FIA ha un gruppo di addetti alla contabilità molto competenti, quindi pur se ci dovessero essere delle aree grigie sono piccole. Ma se sappiamo di poter spendere 5 milioni in più senza subire una grossa penalità allora lo facciamo. Vogliamo vedere la leadership della FIA in azione e capire le conseguenze. E’ importante per tutto il campionato, le regole finanziarie devono essere uguali per tutti così come le altre”.